Birleşmiş Milletler: Gazze, ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'nin 7 Ekim'deki saldırılardan sonra yaşadığı felaketi anlattı. Griffiths, Gazze'nin 3 ay içinde ölüm ve umutsuzlukla dolu bir yer haline geldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler: Gazze, ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü
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İnsani yardım topluluğu, 2 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamak için çabalıyor. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yazılı açıklamasında, personellerinin hayatlarını kaybettiği saldırılara rağmen yardım götürmeye devam ettiklerini söyledi.

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Griffiths, Gazze'nin 7 Ekim'deki saldırılardan sonra yaşadığı felaketi anlattı. Gazze'de iletişim kesintileri, yolların hasarı ve konvoyların saldırıya uğraması nedeniyle insanların hayatlarını sürdürebilmek için gerekli olan ticari malzemelerin neredeyse hiç kalmadığını belirtti.

90 GÜNDÜR DEVAM EDEN SALDIRILAR İNSANLIK SUÇUDUR

Griffiths, Gazze'de insanların hayatta kalmak için her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Şiddetin sorunları çözmediğini vurgulayan Griffiths, şiddetin daha fazla öfke yarattığını ve daha riskli nesiller oluşturduğunu belirtti.

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Griffiths, savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi. Griffiths, "90 gündür yaşanan cehennem ve insanlığın temel ilkelerine yönelik saldırıların" asla unutulmayacağını ifade etti. Griffiths, "Bu savaş hiç başlamamalıydı ve artık çoktan sona ermeli." dedi.

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