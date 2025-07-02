Birol Güven'den Sinemacılara Müjde: Maddi Destek Artıyor!

Birol Güven, Sinemacılara Destekle İlgili Planlarını Açıkladı

Senarist ve yapımcı Birol Güven, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Sinema Atölyesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Güven, sinemacılara yönelik maddi desteğin artırılacağını duyurdu ve bu konuda bazı önemli planlar üzerinde çalıştığını belirtti.

Yeni Çalışmalar ve Ortak Yapımlar

Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak, Bakanlık tarafından filmlere sağlanan maddi desteklerin artırılması amacıyla Türk ve yabancı sinemacıları bir araya getirecek yeni projelerin hazırlığında olduğunu ifade etti. Güven, "Olacak. Yani bazı planlarım var. Onu gerçekleştirirsem bu işi zirvede bırakacağım, tarihe geçebilirim" şeklinde konuştu.

Türk sinemasının uluslararası arenada daha güçlü bir temsili için atılacak adımların sinemacılar tarafından heyecanla bekleniyor. Birol Güven’in planlarının hayata geçmesi durumunda Türk sinemasının geleceği için umut verici bir dönem başlayabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yapımcı ve senarist Birol Güven, AA Akademi koordinasyonunda, Anadolu Ajansı (AA) Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal'ın moderatörlüğünde düzenlenen Sinema Atölyesi'nin "Türk Film ve Dizi Sektörü" temalı on dördüncü etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yapımcı ve senarist Birol Güven, AA Akademi koordinasyonunda, Anadolu Ajansı (AA) Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal'ın moderatörlüğünde düzenlenen Sinema Atölyesi'nin "Türk Film ve Dizi Sektörü" temalı on dördüncü etkinliğine katıldı.