DOLAR
38,69 0,26%
EURO
43,4 -0,07%
ALTIN
4.009,74 -1,14%
BITCOIN
4.026.663,9 -0,43%

Bisikletle Taşınan Ata Toprağı Amasya'ya Ulaştı

Atatürk'ün Selanik'ten Samsun'a taşınan toprak bisikletçilerle Amasya'ya ulaştı. Gurur dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 20:38
Bisikletle Taşınan Ata Toprağı Amasya'ya Ulaştı

Bisikletlilerin Selanik'ten Taşıdığı Ata Toprağı Amasya'ya Ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik’te doğduğu evin bahçesinden alınan ve Samsun'a ulaştırılmak üzere yola çıkan toprak, bisikletçiler tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.

Atatürk'ün evinden alınan toprak, Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından İpsala Sınır Kapısı'na ulaştırıldı. Ardından Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Çorum illerinin desteğiyle Amasya'ya getirildi.

Çorum'dan teslim alınan Ata toprakları ve Türk bayrağı Amasya Bisiklet Topluluğu üyeleri, Gümüşhacıköy Gençlik Spor Müdürlüğü bisikletçileri ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Amasya İl Temsilciği üyeleri tarafından taşındı. Toprak, Amasya'ya ulaştığında bisikletliler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Necmi Kılıç tarafından alkışlarla karşılandı.

Kılıç, bu gurur verici anı paylaşarak, "Selanik'ten yola çıkan Ata topraklarımızı ve şanlı Türk bayrağımızı ilçemizin girişinde karşıladık. Bu toprak, 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün ulaşacak" şeklinde ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden Samsun'a ulaştırılmak üzere...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden Samsun'a ulaştırılmak üzere...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik Sevinci
2
Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi
3
Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Kulu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
4
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: 'Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin işareti'
6
Kamu Denetçileri, TBMM'de Milletvekillerini Bilgilendirdi
7
Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!