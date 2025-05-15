Bisikletle Taşınan Ata Toprağı Amasya'ya Ulaştı

Bisikletlilerin Selanik'ten Taşıdığı Ata Toprağı Amasya'ya Ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik’te doğduğu evin bahçesinden alınan ve Samsun'a ulaştırılmak üzere yola çıkan toprak, bisikletçiler tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.

Atatürk'ün evinden alınan toprak, Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından İpsala Sınır Kapısı'na ulaştırıldı. Ardından Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Çorum illerinin desteğiyle Amasya'ya getirildi.

Çorum'dan teslim alınan Ata toprakları ve Türk bayrağı Amasya Bisiklet Topluluğu üyeleri, Gümüşhacıköy Gençlik Spor Müdürlüğü bisikletçileri ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Amasya İl Temsilciği üyeleri tarafından taşındı. Toprak, Amasya'ya ulaştığında bisikletliler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Necmi Kılıç tarafından alkışlarla karşılandı.

Kılıç, bu gurur verici anı paylaşarak, "Selanik'ten yola çıkan Ata topraklarımızı ve şanlı Türk bayrağımızı ilçemizin girişinde karşıladık. Bu toprak, 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün ulaşacak" şeklinde ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.