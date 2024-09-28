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Bişkek'te 4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Gerçekleşti

Kırgızistan'da düzenlenen yarışmada 27 ülkeden 400 katılımcı yer aldı ve Endonezyalı Fetva Hadi Mevlana birinci oldu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:04
Bişkek'te 4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Gerçekleşti

Bişkek'te 4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde 4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Kırgızistan Müftülüğü tarafından organize edildi ve üç gün boyunca devam etti.

Yarışmaya Yoğun İlgi

Toplamda 27 ülkeden 400 katılımcının yer aldığı yarışma, katılımcılar arasında yüksek bir rekabet ortamı sağladı. Jüri başkanlığı görevini Mısır'dan tanınmış hafız Şeyh Ahmet Al-Masarawi üstlendi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmanın sonunda, Endonezyalı Fetva Hadi Mevlana birincilik ödülünü kazandı. Ayrıca Kazakistan'dan Nimatulla Abdulazimov, jüri tarafından özel ödüle layık görüldü.

Teşekkür Mesajı

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Müftü Yardımcısı Samidin Atabayev, bu tür etkinliklerin kültürel ve dini değerleri güçlendirdiğini vurguladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde "4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde "4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Kırgızistan Müftülüğünce organize edilen ve üç gün süren yarışmaya 27 ülkeden 400 yarışmacı katıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde "4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde "4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Kırgızistan Müftülüğünce organize edilen ve üç gün süren yarışmaya 27 ülkeden 400 yarışmacı katıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde "4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde "4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Kırgızistan Müftülüğünce organize edilen ve üç gün süren yarışmaya 27 ülkeden 400 yarışmacı katıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde "4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde "4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Kırgızistan Müftülüğünce organize edilen ve üç gün süren yarışmaya 27 ülkeden 400 yarışmacı katıldı.

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