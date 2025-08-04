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Bişkek'teki Manas Anıtı Yenilendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas anıtı, açılış töreniyle yenilendi ve ülkenin sembolü olmaya devam edecek.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 15:16
Bişkek'teki Manas Anıtı Yenilendi

Kırgızistan'ın Sembolik Figürü: Manas Anıtı Yenilendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in en önemli sembollerinden biri olan Manas Anıtı, Ala-Too Meydanı'nda gerçekleştirilen görkemli bir açılış töreni ile yenilendi.

Bu özel etkinliğe, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ve eski Başbakan Feliks Kulov ile birlikte heykeli tasarlayan Tamila Mamatova da katıldı.

Manas'ın Anlamı ve Önemi

Baysalov, burada yaptığı konuşmada, "Manas, sadece edebi bir karakter değil; birlik, yaratıcılık ve cömertliğe dayanan yaşayan bir felsefedir. Manas'ın ruhu 21. yüzyılda da bize ilham vermeye devam ediyor," dedi.

Manas Anıtı, dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı'ndaki ana kahramanı simgeliyor. Askeri kıyafet içinde, sağ elinde sancağı, sol elinde atın ipini tutan ve belinde kılıcıyla oturan Manas, karla kaplı Tanrı Dağları'nı temsilen beyaz mermerle kaplı bir anıt üzerinde yer alıyor.

Anıtın yüksekliği 33 metre olup, Manas'ın sağ omuzundaki kartal, ülkenin özgürlüğünü ve bağımsızlığını simgeliyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in başlıca sembollerinden, Ala-Too Meydanı'nda yer alan Manas anıtı...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in başlıca sembollerinden, Ala-Too Meydanı'nda yer alan Manas anıtı yenilendi.

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