Bist 100
10.158,63 0%
DOLAR
32,24 -0,23%
EURO
35,13 0,18%
ALTIN
2.460,88 1,1%

BIST 100'de dalgalanmalar: Endeks 15 Mayıs Çarşamba gününü hafif gerileme ile kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle başlasa da günün ilk yarısında ve kapanışta hafif gerileme yaşadı. Peki, hangi sektörler öne çıktı, ABD TÜFE verileri neyi gösteriyor?

Yayın Tarihi: 15.05.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 18:56
BIST 100'de dalgalanmalar: Endeks 15 Mayıs Çarşamba gününü hafif gerileme ile kapattı

Borsa İstanbul'da Dalgalanmalar Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu hafta da dalgalanmalara sahne oldu. Güne yatay seyirle başlayan endeks, günün ilk yarısında ve kapanışta hafif gerileme yaşadı.

Günün İlk Yarısı:

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,70 puan azalarak 10.149,72 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,15 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile bankacılık oldu.

Kapanış:

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybederek 10.158,63 puandan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,11 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,08 ile metal ana sanayi oldu.

ABD TÜFE Verileri:

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise beklentilere paralel yüzde 3,4 yükseldi.

Yarın Neler Bekleniyor?

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Japonya'da büyüme ve sanayi üretiminin takip edileceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu da kaydediyorlar.

İLGİLİ HABERLER

Kimsenin 1 kuruş borcu kalmayacak! Kamu bankaları harekete geçti

Artık pastaneye gitmeye gerek kalmadı! Evde az malzemeyle enfes un kurabiyesi

Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

Tuvalet kağıtlarında ortalığı yerinden oynatacak indirim! Her şubede geçerli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

İŞKUR patır patır alım yapacak! 30-40 Bin maaşla personel alımları başladı

Pilavı lapa olanlar buraya! Bu tüyo tüm lapa pilavları kurtaracak

Ünlü deprembilimci açıklamasıyla yürekleri ağıza getirdi! Depremde o şehirler dahi güvenli değil

KPSS’den 55 alsanız gerisi kolay! Üniversiteye onlarca alım yapılacak

Meclis'te kalem kırıldı! Mayıs ayı faturalarına zam geldi

Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

Tuvalet kağıtlarında ortalığı yerinden oynatacak indirim! Her şubede geçerli

Artık pastaneye gitmeye gerek kalmadı! Evde az malzemeyle enfes un kurabiyesi

Kimsenin 1 kuruş borcu kalmayacak! Kamu bankaları harekete geçti

Elektrik faturasına yıldırım çarptıracak zam gelişmesi! Cepleri alev alev yakacak o tarihe dikkat

Az malzemeyle ana yemeğiniz hazır! Parmaklarınızı yeseniz bile az gelecek

Klozete bundan başka ürüne gerek yok! Tesisatçılar yeni gelip takmış gibi olacak