BIST 100'de dalgalanmalar: Endeks 15 Mayıs Çarşamba gününü hafif gerileme ile kapattı

Borsa İstanbul'da Dalgalanmalar Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu hafta da dalgalanmalara sahne oldu. Güne yatay seyirle başlayan endeks, günün ilk yarısında ve kapanışta hafif gerileme yaşadı.



Günün İlk Yarısı:

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,70 puan azalarak 10.149,72 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,15 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile bankacılık oldu.

Kapanış:

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybederek 10.158,63 puandan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,11 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,08 ile metal ana sanayi oldu.

ABD TÜFE Verileri:

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise beklentilere paralel yüzde 3,4 yükseldi.

Yarın Neler Bekleniyor?

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Japonya'da büyüme ve sanayi üretiminin takip edileceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu da kaydediyorlar.