BİTES, Robot Köpeklerle Çözümlerini IDEF 2025'te Sergiliyor

BİTES, IDEF 2025'te Robot Köpeklerle Yenilikçi Çözümler Sunuyor

ASELSAN iştiraki BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, bu yıl düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025)'nda robot köpekler ile geliştirdiği çeşitli çözümleri sergiliyor. BİTES'in sunduğu bu yeniliklerin, savunma sanayii için önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Zeki Koğuş'tan Robot Köpek Açıklamaları

İTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Saha Uzmanı Zeki Koğuş, robot köpeklerin özellikleri hakkında bilgi vererek, "Robot köpeklerin üzerine faydalı yükler ekleyebiliyor, onları insanın yerini alabilecek şekilde tasarlıyoruz" dedi. Bu açıklama, BİTES'in robot köpeklerle yürütülen projelerin kapsamını ve potansiyelini gözler önüne seriyor.

Fuarda sergilenen robot köpek çözümleri, güvenlik, keşif ve çok çeşitli askeri senaryolar için uygulanabilir özellikler barındırıyor. BİTES'in, bu alandaki yenilikçi çalışmaları, sektörün dikkatini çekmeye devam ediyor.

IDEF 2025, savunma sanayi alanında dünya çapında önemli bir platform olmaya devam ediyor ve BİTES'in sunduğu çözümler, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik gücünü gösteriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. ASELSAN iştiraki BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, robot köpeklerle çeşitli kullanım senaryolarına yönelik ürettiği çözümleri, fuarda sergiliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. ASELSAN iştiraki BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, robot köpeklerle çeşitli kullanım senaryolarına yönelik ürettiği çözümleri, fuarda sergiliyor.