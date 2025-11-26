Bitez Kadın Yaşam Merkezi Bodrum'da Açıldı

Açılış töreni 25 Kasım Salı günü yoğun katılımla gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi, Bitez Mahallesinde yer alan Bitez Kadın Yaşam Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü öncülüğünde 25 Kasım Salı günü, Bitez Mahallesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ek Hizmet Binasının üst katında yapıldı. Törene Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın platformları, Bitez mahalle muhtarı, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa katılamayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın mesajı okundu.

Gözde Çakıroğlu: "Bugün yalnızca bir merkezin kapılarını değil, kadınların yaşamına dokunan yeni bir yolculuğun başlangıcını yapıyoruz. Bitez Kadın Yaşam Merkezi bizim için sadece bir bina değil, dayanışmanın, öğrenmenin, güçlenmenin ve birlikte iyileşmenin sembolüdür. Burası bir zamanlar kurs ve eğitim merkeziydi. Bugün ise daha büyük bir hayalin adı oldu. Artık Bitez Kadın Yaşam Merkezi bölgedeki tüm kadınların kendini geliştirebileceği, eğitimlerle, üretim odaklı atölyelerle, farkındalık programlarıyla kadınların kendi potansiyellerini yeniden keşfettikleri, birbirlerine omuz verdikleri, güç aldıkları bir nefes alanı olacaktır. Bu hayalin gerçekleşmesinde büyük bir vizyon ortaya koyan Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci’ye, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, Bitez muhtarımıza, Bitezli kadınlara ve özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bitez’in aydınlık ve üretken kadınlarının bu mekanı sahiplenerek Bodrum’un kadın dostu kent vizyonuna yeni bir soluk katacağına inanıyoruz. Her bir kadının kendini güvende, değerli ve güçlü hissettiği bir Bodrum için çalışmaya devam edeceğiz"

Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü açılışla ilgili duyduğu mutluluğu dile getirirken, Bitez Mahalle Meclisi Sözcüsü Nuran Yüksel 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve kadın haklarına dair şu değerlendirmeyi paylaştı:

Nuran Yüksel: "Kadın hakları onları çevreleyen sosyal, ekonomik, toplumsal, siyasal şartların elverişli kılınmasıyla güçlenebilir ve büyüyebilir. Kadın hakları mücadelesi sadece kadınlara yüklenmemelidir. Kadın hakları savunucusu erkeklerin ve kurumların da kadın örgütlerinin mücadelesinin yanında yer alması çok önemlidir. O nedenle tam bu noktada bugün açılışını yaptığımız Kadın Yaşam Merkezi için yol açıcılara ve özellikle bu konuda uzun süredir emek veren Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci’ye yürekten teşekkür ediyorum"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise merkezin kadın politikaları açısından önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bir gün önce Çiftlik mahallemizde Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğümüz ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği destekleriyle çok kıymetli bir merkezimizi açmıştık. Aslında o merkez bu manifestonun ve vizyonun bir açıklaması, bir ilk adımıydı. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde de bu vizyonun, bu sorumluluğun ikinci adımı olan Bitez Kadın Yaşam Merkezi’ni sizlerle beraber açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizlere bu toprakları emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız vizyonla yani ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göğe yükselmeye layıksın’ sözüyle yola çıkarak o vizyonu, misyonu ve sorumluluğu Bodrum’da, Muğla’da ve bütün Türkiye’de yaşatmak için yola çıktık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, kadın politikalarında çok kıymetli bir vizyon ortaya koydu. Ve bizler de göreve geldikten sonra o vizyon ve misyonla yolumuza devam ettik. Kadın kooperatiflerimizi, kadın inisiyatiflerimizi, kadınlarla ilgili mücadelede ön planda olan sivil toplum kuruluşlarımızı hepsini kapsayıcı, kucaklayıcı bütün projelerin içinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim için kadının olmadığı bina bir hane ama kadının içinde olduğu bir bina bir aile, bir yaşam merkezidir. Sevgili mahalle sözcümüzün, Bodrum Kadın Dayanışma Merkezimizin, başkan yardımcılarımızın, mahalle muhtarımızın ve Kadın ve Aile Müdürlüğümüzün çok kıymetli katkıları var bu Yaşam Merkezi’nin açılmasında. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu merkezlerin artışı ülkemizdeki kadına yönelik şiddete karşı çok güçlü bir dur ihtarı olacak. Bizler de görev süremiz boyunca gerek Bodrum’da gerek Muğla’da gerek Türkiye’de bütün kadınların, kadın kooperatiflerinin güçlenmesi, sivil inisiyatiflerimizin güçlü bir şekilde adım atabilmesi için var gücümüzle kadınlarımızın arkasında değil, omuz omuza mücadelede yanlarında olacağız"

Konuşmaların ardından, üzerinde "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" mesajı yazılı tişörtler giyen Bitez Mahalle Muhtarlığı halk oyunları ekibinin gösterisi beğeni topladı.

Program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve Yaşam Merkezi'nin gezilmesiyle sona erdi.

