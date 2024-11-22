Bitki Koruma Ürünleri Sınavı Pazar Günü Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Sınavı Gerçekleşiyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-BKUBTS Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı'nı 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirecek.

Sınavın Detayları ve Katılımcılar

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara, 50 çoktan seçmeli soruya cevap vermek için 75 dakika süre tanınacak. Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar ise 20 dakika ilave süre kullanabilecekler.

Kimlik kartını kaybeden ya da nüfus cüzdanı olmayan adaylar, 10.00'a kadar il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden işlem yapabilecek. ÖSYM, sınava ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 18 bin 690 adayın başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Önemli Bilgiler ve Sonuçların Açıklanması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın Ankara'da 41 bina ve 860 salonda yapılacağını belirtti. Sınavda şehit ve gazi aileleri için ücret muafiyeti uygulanırken, 78 aday bu haktan yararlanacak. Ayrıca, 46 engelli adayın da sınava katılacağı açıklandı. Sınavda 2 bin 450 personel görev alacak.

Sınav sonuçlarının ise 13 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Tüm adaylara başarılar dileriz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.