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Bitkisel Üretimde Yeni Destekleme Modeli Uygulaması Başlatıldı

2025-2027 döneminde bitkisel üretime yönelik yeni destekleme modeli resmen yürürlüğe girdi, üreticiler için planlı destekler sunulacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 08:53
Bitkisel Üretimde Yeni Destekleme Modeli Uygulaması Başlatıldı

Bitkisel Üretimde Yeni Destekleme Modeli Hayata Geçti

2025-2027 yıllarında uygulanacak bitkisel üretim desteklemeleri, Cumhurbaşkanı kararıyla resmen duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yeni modelin ilk kez 3 yıllık bir süreyi kapsadığını ve üretim döneminden önce açıklandığını belirtti. Yeni Destekleme Modeli Neleri Kapsıyor?

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gelişmenin tarımda yeni bir dönem başlattığını ifade etti. Ayrıca, çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kaydedilmiş tüm üreticilerin destek alabileceğini vurguladı. Buna ek olarak, üretim planlamasına yönelik stratejik ürünlere ilave destek verileceği ve su kısıtlı olan havzalarda münavebeye uygun üretime destek sunulacağı belirtildi.

Verim ve Kaliteyi Artırmak Hedefleniyor

Bu yeni destekleme modeli, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı, çevreci yaklaşımları benimsemeyi ve politikaların etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Üreticilerin maliyet artışlarından korunması ve kayıtların güncellenmesi hedefleniyor.

Temel ve Planlı Üretim Destekleri

Üretim maliyetine göre ürünler kategorilere ayrıldı. 2025 yılı için temel destek katsayısı dekara 244 lira olarak belirlendi. Çiftçiler, mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25'ini destek olarak alacak. Planlı üretim kapsamında belirlenen ürünleri üreten çiftçiler, ek destek alacak ve mazot maliyetlerinin %100'ü, gübre maliyetlerinin %50'si karşılanacak.

Üretimi Geliştirme Desteği

Bakanlık, sertifikalı tohum kullanımı, organik tarım gibi uygulamalarla verim ve kalite artışını desteklemeye devam edecek. 2025 yılındaki destek tutarları, örtü altı paket için 3.825 lira, açık alanda paket için ise 1.305 lira olarak belirlenecek. Diğer desteklerde de önemli artışlar öngörülüyor.

Yeni destekleme modeli, 1 Ocak 2025 ve 1 Mayıs 2025 tarihleri itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeyle tarımsal üretimde sistematik bir değişim sağlanması hedefleniyor.

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