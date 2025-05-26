Bitlis Balı, Paris'ten İkinci Kez 'Altın Bal' Ödülüyle Döndü

Bitlis'te üretilen bal, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda iki yıl üst üste 'Altın Bal' ödülüne layık görüldü.

Geçen yıl birincilik ödülünü alan Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, kentin zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında ürettiği bal ile bu sene de yarışmaya başvurdu.

Laboratuvarlarda yapılan analiz ve testlerde prolin, polen ve diaztas değerleri normalin üzerine çıkan Bitlis balı, 'Altın Bal' ödülünü kazandı.

İki Yıldır Süren Başarı

Paris'te iki yıl üst üste birincilik ödülünü almanın mutluluğunu yaşayan Ersan, bu eşsiz balı 2 bin 500 metre rakımın üzerinde bulunan yaylalarda ürettiklerini vurguladı.

Ersan, Türkiye'nin bal konusundaki zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları sayesinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirtti. "Ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu'da üretilen ballar endemik ve tıbbi bitki çeşitliliği ile dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerdedir. Yüzlerce çeşit bitkinin bulunduğu yüksek rakımlı yaylalarda bal üretimi yapıyoruz. Bu özelliklerin hepsi toplandığında Bitlis balı diğer balların önüne geçiyor," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Pazarda Yükselen Değer

2023 yılındaki Londra'da düzenlenen yarışmada da 'Altın Bal' ödülü aldığını açıklayan Ersan, "Aldığımız bu kalite ödülleri, ürettiğimiz ürünlerin kalite garantisi ve gayretlerimizin takdiri göstergesindedir. Ürettiğimiz yüksek katma değerli ürünümüzü ilimiz adına Avrupa'ya ihraç ediyoruz. İlimizde üretilen bu eşsiz ürünlerin artık Avrupa ülkelerinde tedariki sağlanacaktır,” dedi.

Ersan, "Prestijli satış mağazalarının raflarında yerini alacaktır. Yaptığımız ihracat ülkemize ve ilimize ekonomik açıdan katkı sunacağı için mutluyuz,” diyerek sözlerini tamamladı.

Bitlis'te üretilen bal, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda iki yıl üst üste "Altın Bal" ödülüne layık görüldü.

Bitlis'te üretilen bal, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda iki yıl üst üste "Altın Bal" ödülüne layık görüldü.