Bitlis'e 7 Yeni Ambulans: Acil Sağlık Filosu Güçlendi

Sağlık Bakanlığı, Bitlis'e 7 tam donanımlı ambulans gönderdi; 4'ü 4x4, 3'ü 4x2. Filoya eklenen araçlarla müdahale kapasitesi ve ulaşım süreleri iyileştirilecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:08
Bitlis'e 7 yeni ambulansla acil sağlık filosunda güçlenme

Yeni araçlarla müdahale kapasitesi artırılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis’in acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 tam donanımlı ambulans tahsis edildi.

Acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin verilebilmesi amacıyla gönderilen ambulansların 4'ü 4x4, 3'ü 4x2 özellikli olarak donatıldı. Yeni araçlarla birlikte zorlu arazi şartlarında müdahale kapasitesi artarken, kent merkezi ve ilçelerdeki acil durumlara ulaşım süresinin daha da kısalması hedefleniyor.

Mevcut filo ve hizmet ağı

Bitlis’te halihazırda 36 kara ambulansı, 4 pajero, 1 obez-yoğun bakım ambulansı ve 1 snow track olmak üzere toplam 42 ambulans hizmet veriyor. Yeni ambulansların envantere eklenmesiyle birlikte acil sağlık filosunun güçlendiği ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin arttığı belirtildi.

Kent genelinde 24 acil sağlık hizmetleri istasyonu ile 7/24 kesintisiz hizmet verildiğini belirten yetkililer, "Sağlığınız bizim önceliğimizdir" mesajını paylaştı.

Teşekkür açıklaması

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Yeni araçların kente kazandırılmasına katkı sunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar’a, Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu’na, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’ya ve yerel yönetimlere teşekkür ederiz" denildi.

