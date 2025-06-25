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Bitlis Eren Üniversitesi'nde 2.399 Öğrenci Mezuniyet Coşkusunu Yaşadı

Bitlis Eren Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde 2.399 öğrenci kep attı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 22:27
Bitlis Eren Üniversitesi'nde 2.399 Öğrenci Mezuniyet Coşkusunu Yaşadı

Bitlis Eren Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 2.399 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. BEÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet etkinliği, öğrencilerin ellerinde Filistin ve Türk bayrağı taşıdıkları kortej yürüyüşüyle başladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, törende yaptığı konuşmada, BEÜ'nün bugüne kadar 26 bin 787 mezun vererek ülkenin geleceğine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Üniversitenin Başarısı ve Hedefleri

14 binden fazla öğrencisiyle eğitim hayatına devam eden üniversitenin, kısa sürede bir bilim ve eğitim yuvası haline geldiğini belirten Karakaya, sözlerine şu şekilde devam etti: "Üniversitemiz 7 fakültesi, 2 yüksekokulu, 9 meslek yüksekokulu ve 17 uygulama araştırma merkeziyle ilimizin ve bölgemizin önde gelen kurumlarından biri olarak büyümekte. Bu başarı, başta rektörümüz olmak üzere tüm akademik ve idari kadromuzun, ayrıca değerli ailelerin katkılarıyla mümkün olmuştur."

Bitlis Eren Üniversitesi'nin Gelecek Vizyonu

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin Bitlis ve çevresinde bölgesel kalkınmanın lokomotifi olmayı misyon edindiğini ifade etti. Son üç yıl içerisinde yeni fakülteler ve yüksekokullar kurarak, öğrencilere çeşitli sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirme fırsatları sunduklarını belirtti.

Rektör Elmastaş, ayrıca şunları kaydetti: "Üniversitemizi turizm ve sağlık alanında güçlendirmek amacındayız. Öğrenci merkezli bir anlayışla, üniversite-sanayi, üniversite-STK ve üniversite-kent iş birliklerine önem veriyoruz." Mezun olan gençlere de "Artık yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Aldığınız diplomalarla yetinmeyip, sürekli kendinizi geliştireceksiniz. Bilgi, ahlak ve adalet her zaman rehberiniz olmalı." dedi.

Birlikte Kutlanan Mezuniyet

Öğrencilerin keplerini attığı ve konser etkinlikleri ile devam eden program; üniversitenin akademik ve idari personeli, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla son buldu.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 2 bin 399 öğrenci için...

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 2 bin 399 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. BEÜ Stadyumu'nda yapılan törende öğrenciler, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 2 bin 399 öğrenci için...

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 2 bin 399 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. BEÜ Stadyumu'nda yapılan törende öğrenciler, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

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