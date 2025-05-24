Bitlis Eren Üniversitesi'nde 25 Öğrenciye Yamaç Paraşütü Eğitimi Verildi

Bitlis'te Yamaç Paraşütü Eğitimi Heyecanı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Havacılık Kulübü'nde yer alan 25 üniversite öğrencisi, "P2 Yamaç Paraşütü Temel Eğitimi" alarak havacılıkla olan bağlarını güçlendirdi. Eğitimler, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Öğrenci Kulüplerinde Hayaller Gerçeğe Dönüşüyor Projesi" çerçevesinde gerçekleştirildi.

Uygulamalı Eğitimler Nemrut Dağı Eteğinde

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü işbirliğiyle verilen eğitimlerde, katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra Nemrut Dağı eteğinde uygulamalı uçuşlara katıldılar. Başarılı öğrenciler, bu deneyim sonrası katılım belgelerini aldı. Ayrıca, 4 öğrenci "Uluslararası P2 Yamaç Paraşütü Pilotu Sertifikası" almaya hak kazandı.

Eğitim Programına Dair Detaylar

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda, katılımcılara katılım belgeleri ve sertifikaları verildi. Eğitim süreçleri hakkında bilgi veren BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, bu etkinliğin gençlere havacılığı tanıtmak amacıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Ulutaş, "Üniversitemizin yerleşkesi üzerinde yapılan paramotor paraşüt gösterisi ile öğrencilerimize farklı deneyimler sunuyoruz. Tatvan ve Van Gölü manzarasında yamaç paraşütü ile gençleri bu spora yönlendirmek istiyoruz," dedi.

Geleceğin Pilotları Yükseliyor

Yamaç paraşütü eğitimlerinden yararlanarak sertifika alan öğrencilerden biri olan BEÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Merve Beyazkuş, "Bu eğitimde 7 uçuş yaptım ve şimdi de sekizinci uçuşumu yaptım. Çok mutluyum; gerçekten harika bir deneyimdi," şeklinde duygularını ifade etti.

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdulkadir Eren ise, etkinliğin yamaç paraşütü sporunu Bitlis'te geliştirme amacı taşıdığını belirterek, "Herkesi gökyüzüne davet ediyoruz," dedi.

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Havacılık Kulübü'ndeki 25 öğrenci, "P2 Yamaç Paraşütü Temel Eğitimi" aldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri ve sertifikaları takdim edildi.

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Havacılık Kulübü'ndeki 25 öğrenci, "P2 Yamaç Paraşütü Temel Eğitimi" aldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri ve sertifikaları takdim edildi.