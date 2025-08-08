DOLAR
Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 109. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yılı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 12:34
Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 109. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü, 8 Ağustos 1916 tarihinin onuruna düzenlenen bir törenle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Etkinlik, Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda, Valilik, Belediye ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulması ile başladı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, konuşmasında 8 Ağustos 1916'nın, kentin bağımsızlık mücadelesindeki önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Karakaya, "Tarihin altın sayfalarında yerini almış büyük bir zaferin anniversary'sini coşkuyla kutluyoruz. 8 Ağustos 1916, bu toprakların ruhunu, imanını ve direnişini temsil eden bir gündür. Bitlis halkı, o karanlık günlerde milletimizin bağımsızlık ateşini yakan en ön saflarda yer almış, canı pahasına toprağını, bayrağını, inancını savunmaktan bir an bile geri durmamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın en zor yıllarında işgal altındaki bu kadim şehir, imanı, iradesi ve birliğiyle ayağa kalkmış, düşmana geçit vermemiştir. Bitlis'in dağlarında, sokaklarında, her karış toprağında şehitlerimizin izleri vardır." ifadelerini kullandı.

Karakaya'nın konuşmasının ardından, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Törende ayrıca hafta boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelinin şov yaptığı kutlama programı, tören geçişi ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Katılımcılar arasında Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve siyasi parti temsilcileri ile kurum amirleri ve kent sakinleri yer aldı.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda Valilik, Belediye ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda Valilik, Belediye ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

