Bitlis Tatvan'da 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi — 2 tutuklama

Bitlis Tatvan'da 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi
Operasyonu Narkotik ve İstihbarat ekipleri gerçekleştirdi
Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olay, Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yapılan aramada uyuşturucu madde, aracın sağ ön yolcu koltuğunun alt kısmına zulalanmış şekilde bulundu.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 3 KİLO 210 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.