Bitlis Tatvan'da 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi — 2 tutuklama

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta, sağ ön yolcu koltuğuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram metamfetamin bulundu; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:01
Bitlis Tatvan'da 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi

Operasyonu Narkotik ve İstihbarat ekipleri gerçekleştirdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olay, Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yapılan aramada uyuşturucu madde, aracın sağ ön yolcu koltuğunun alt kısmına zulalanmış şekilde bulundu.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

