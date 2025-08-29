DOLAR
Bitlis'te 2025 Rütbe Terfi Töreni: Barış Soyal Tuğgeneralliğe Terfi

Bitlis'te düzenlenen 2025 rütbe terfi töreninde Barış Soyal tuğgeneralliğe terfi etti, 40 jandarma personeli de yeni rütbelerini aldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 17:46
Bitlis'te 2025 Rütbe Terfi Töreni: Barış Soyal Tuğgeneralliğe Terfi

Bitlis'te 2025 rütbe terfi töreni gerçekleştirildi

Tören detayları ve atamalar

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığında '2025 yılı rütbe terfi töreni' gerçekleştirildi.

Valiliğin Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Ahmet Karakaya'nın katılımıyla İl Jandarma Komutanlığında '2025 yılı rütbe terfi töreni' düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kıdemli albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi eden ve İl Jandarma Komutanı olarak atanan Barış Soyal'e yeni rütbesi takdim edildi.

Etkinlikte ayrıca 40 jandarma personeli de yeni rütbelerini aldı. Törende konuşan Vali Ahmet Karakaya, milletin emaneti olan kutsal üniformayı onurla taşıyan jandarma personelini tebrik etti.

Vatanın bütünlüğü ve milletimizin birliği uğruna görev yapan sizleri yürekten selamlıyorum. Yeni rütbeleriniz hayırlı olsun. Başarılar diliyorum.

