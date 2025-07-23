Bitlis'te 213 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Hayatlarına İlk Adımı Attı

Bitlis'teki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 213 polis adayı için coşkulu bir mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Tören, POMEM bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Karakaya'dan Anlamlı Mesaj

Dönem birincisi İbrahim Demir, mezun olan polisler adına yaptığı konuşmasında, duygusal anlar yaşadı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, törende yaptığı konuşmada, mezun olanların yalnızca bir diploma almadıklarını, aynı zamanda büyük bir sorumluluk üstlendiklerini vurguladı.

Karakaya, "Göreviniz yalnızca kanunları uygulamak değil, aynı zamanda adaleti temsil etmek, milletimizin emniyetini sağlarken devletin şefkatli yüzünü de göstermektir. Sizler bu milletin güven kaynağısınız," diyerek polis adaylarına hitap etti. Vali ayrıca, cesaret ve sabır gibi erdemlerin önemine dikkat çekti.

POMEM Müdürü’nden Mezuniyet Başarısı

POMEM Müdürü Hakan Berber, 2011 yılından bu yana toplamda 6 bin 377 mezun verdiklerini belirterek, "Gazi okulumuz, bugüne dek 6 bin 164 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşamaktadır. Bugün mezun ettiğimiz 213 öğrencimizle birlikte bu sayı 6 bin 377'ye ulaştı," açıklamasında bulundu.

Berber, amaçlarının, kendilerine emanet edilen evlatları, hukukun üstünlüğüne bağlı, devletine ve milletine sadık, insan hak ve özgürlüklerine saygılı birer polis olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Törende Duygusal Anlar Yaşandı

Tören sırasında dereceye giren polislere diploma ve hediyeler veren Vali Ahmet Karakaya, İl Müftüsü Kadir Koçak tarafından yapılan dua ile törene devam edildi. 213 polis adayı, yemin ederek kep atarak mezuniyet sevincini aileleriyle paylaştı.

Trabzon'dan oğlunun mezuniyeti için gelen Mustafa Karadoğan, törende hissettiği duyguları, "Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin. Bu gururu herkesin yaşaması gerekir. Çok güzel bir duygu," sözleriyle ifade etti.

Sancaklar ve Protokol Temsilcileri Törende Yer Aldı

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Başsavcı Vekili Doğanay Gözüm, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Ayhan Yılmaz, birçok kurum amiri ve aileler katılarak bu anlamlı günde polis adaylarının yanında bulundular.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 213 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 213 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.