Bitlis'te 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde, Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı. Bu operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik etkili bir çalışma gerçekleştirdi. Bu süreçte, Güroymak ve Tatvan ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde, 39 düzensiz göçmen ile birlikte bir şüpheli yakalandı.

Yakaladığı düzensiz göçmenlerle ilgili olarak yürütülen işlemlerin ardından, gözaltındaki şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Ayrıca, yakalanan düzensiz göçmenler de sınır dışı edilme işlemlerine tabi tutuldu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Devam Ediyor

Bu tür operasyonların, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olduğunu belirten yetkililer, yasadışı göçmen girişlerine karşı sürdürülen çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.