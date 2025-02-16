Bitlis'te 4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni Coşkuyla Gerçekleşti

Bitlis'te düzenlenen 4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali'ne katılanlar keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:58
Bitlis'te 4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni Coşkuyla Gerçekleşti

Bitlis'te 4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni Coşkuyla Gerçekleşti

Bitlis'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni", katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Bitlis Belediyesinin El-aman Hanı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Katılımcılar, sis ve soğuk havaya rağmen halay çekerek, kızak ve kayak takımlarıyla kaymanın keyfini çıkardı.

Önemli İsimler Festivalde Bir Araya Geldi

Etkinliğe; Vali Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi katılarak, festivalde halay çekti.

Vali Karakaya'nın Açılış Konuşması

Festivalin açılışında konuşan Vali Karakaya, geleneksel hale gelen etkinliğin, vatandaşların aileleriyle ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmeleri açısından önemli olduğunu dile getirdi. Karakaya, "Belediyemizin düzenlediği güzel bir etkinlik. Hemşehrilik hukukunun gelişmesi, insanların dostlarıyla güzel vakit geçirmesi açısından büyük bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Bedirhanoğlu'ndan Kardeşlik Vurgusu

AK Parti Milletvekili Bedirhanoğlu ise huzurun, kardeşliğin ve birliğin simgesi olarak festivali öne çıkardı. "Bu ortamda kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi perçinliyoruz. Yıllar önce burada böyle güzel etkinliklerin yapılacağı kimsenin aklına gelmezdi." dedi.

Belediye Başkanı Tanğlay'dan Kar Vurgusu

Belediye Başkanı Tanğlay, Bitlis'in kar denildiğinde akla geldiğini ifade ederek, "Artık Bitlis'te kar şenlikleri oluyor. Çocuklarımızla ve ailelerimizle yılın en keyifli zamanlarını geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Memnuniyet

Festivalde eğlenen vatandaşlardan Sudenaz İnal, "Burada arkadaşlarla halay çektik, kayak yaptık. Bu ortamı oluşturanlara teşekkür ederim." derken, Ömer Sağlık da etkinliğin çok güzel geçtiğini vurguladı.

Bitlis Belediyesince bu yıl 4'ncüsü düzenlenen "Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni"nde...

Bitlis Belediyesince bu yıl 4'ncüsü düzenlenen "Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni"nde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Bitlis-Tatvan karayolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale katılan bazı vatandaşlar sis ve soğuk havaya rağmen halay çekti bazıları da kızak ve kayakla kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Bitlis Belediyesince bu yıl 4'ncüsü düzenlenen "Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni"nde...

Bitlis Belediyesince bu yıl 4'ncüsü düzenlenen "Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni"nde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Bitlis-Tatvan karayolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale katılan bazı vatandaşlar sis ve soğuk havaya rağmen halay çekti bazıları da kızak ve kayakla kayak yapmanın keyfini yaşadı.

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