Bitlis'te 500 Roma Sikkesi Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:17
Adilcevaz'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 20 Eylül'de Adilcevaz'da iki araçta yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 sikke ele geçirildi.

3 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldığı bildirildi.

