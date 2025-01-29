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Bitlis'te Aracın Yedek Lastiğinden 5 Kilo Uyuşturucu Çıktı

Bitlis'te bir hafif ticari aracın yedek lastiğine gizlenmiş 5 kilo 114 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:00
Bitlis'te Aracın Yedek Lastiğinden 5 Kilo Uyuşturucu Çıktı

Bitlis’te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 114 Gram Ele Geçirildi

Bitlis'te yapılan bir uyuşturucu operasyonunda, hafif ticari bir aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Ekipleri Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, il merkezinde bir hafif ticari araç, şüpheli hareketleri nedeniyle durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği "Gill" ile yapılan detaylı arama sonucunda, aracın yedek lastiğine gizlenmiş olan uyuşturucu madde tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu olay, Bitlis'te uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

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