Bitlis'te Dağa Giden Kadın Ölü Bulundu

Hizan'da Ayrıca Kaybolan Kadın Ölü Bulundu

Bitlis'in Hizan ilçesinde, pancar toplamak için dağa giden 62 yaşındaki Sarihe Bingöl trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

Örgülü köyünde yaşayan Bingöl, dün akşam saatlerinde pancar toplamak amacıyla dağa çıktı. Ancak, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, dron ile gerçekleştirdikleri arama faaliyetleri sonucunda Bingöl'ün kayalıklardan düştüğünü ve kar kütlesi ile kayaların arasında sıkıştığını tespit etti.

Olay yerine ulaşan ekipler, Bingöl'ün hayatını kaybettiğini belirledikten sonra kadının cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Bingöl'ün cenazesi, otopsi için Hizan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu.

Bitlis'in Hizan ilçesinde pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu.