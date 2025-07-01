Bitlis'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun 99. yılı dolayısıyla Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri düzenlendi. İlk olarak Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla start alan etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Denizciliğin Gelişimi İçin Önemli Bir Dönüm Noktası

Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, törende yaptığı konuşmada, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımızı" belirterek, Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesiyle denizlerdeki bağımsızlığın ve hükümdarlık haklarının güçlendirildiğini vurguladı. Aki, denizciliğin gelişimi için bu yasanın bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Şehitler Anısına Göle Çelenk Bırakıldı

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte Van Gölü'nde devam eden törende, şehitler anısına göle çelenk bıraktı ve dua etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Demirer, "Göle çiçeklerimizi bırakarak şehitlerimizi andık, dua ettik. Kebataz, bir millet için çok önemli bir haktır. Denizlerimizdeki ticaretin milli unsurlarla yapılması, vatandaşlarımızın buradaki hakkının sağlanması çok önemliydi." dedi.

Kaymakam Demirer ayrıca, Kabotaj Kanunu'nu kabul eden devlet büyüklerine minnettar olduklarını, Türkiye'nin en büyük gölünün kıyısındaki Tatvanlı hemşerilerinin bayramını kutladığını belirtti.

Etkinliklerin son bölümünde, Tatvan Liman Başkanlığı ziyaret edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Van Gölü'nde devam eden törende, şehitler anısına göle çelenk bırakıldı, dua edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Van Gölü'nde devam eden törende, şehitler anısına göle çelenk bırakıldı, dua edildi.