Bitlis'te Halk Otobüsü Kale Duvarına Çarptı: 4 Yaralı

Bitlis'te Halk Otobüsü Kaza Yaptı

Bitlis'te özel halk otobüsü kale duvarına çarparak kaza yaptı. Çarşı merkezinde gerçekleşen olayda, sürücüsü öğrenilemeyen 13 M 0033 plakalı otobüs, yokuştan inerken Bitlis Kalesi'nin duvarına çarptı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza hakkında yapılan ihbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.