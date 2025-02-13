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Bitlis'te Halk Otobüsü Kale Duvarına Çarptı: 4 Yaralı

Bitlis'te özel halk otobüsü kale duvarına çarptı, 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:28
Bitlis'te Halk Otobüsü Kale Duvarına Çarptı: 4 Yaralı

Bitlis'te Halk Otobüsü Kaza Yaptı

Bitlis'te özel halk otobüsü kale duvarına çarparak kaza yaptı. Çarşı merkezinde gerçekleşen olayda, sürücüsü öğrenilemeyen 13 M 0033 plakalı otobüs, yokuştan inerken Bitlis Kalesi'nin duvarına çarptı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza hakkında yapılan ihbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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