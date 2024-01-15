Bitlis'te hastayı almaya giden ambulans yolda kara saplandı

Koçyiğit köyünde yaşayan 80 yaşındaki bir tansiyon hastası için yola çıkan ambulans, karda mahsur kaldı. Ekiplerin yardımıyla kurtulan ambulans, hastayı alıp hastaneye götürdü.

Bitlis'te hastayı almaya giden ambulans yolda kara saplandı
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Koçyiğit köyünde yaşayan 80 yaşındaki bir tansiyon hastası için yola çıkan ambulans, karda mahsur kaldı. Ekiplerin yardımıyla kurtulan ambulans, hastayı alıp hastaneye götürdü. Hastanın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekiplerinin, Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde kar nedeniyle hastaneye gidemeyen 80 yaşındaki tansiyon hastasına evinde müdahale ettiklerini ve hastayı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kısa sürede ulaştırdıklarını açıkladı.

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