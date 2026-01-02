DOLAR
Bitlis'te Helikopter Ambulansla Anne ve Yeni Doğan Bebeğin Kurtarılması

Bitlis'in Akçalı köyünde yolu kapanan anne ve yeni doğan bebeği, helikopter ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 20:59
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 21:10
Yolu kar nedeniyle kapanan köyde sağlık ekipleri hava desteğiyle müdahale etti

Bitlis’in Akçalı köyü Tabanözü Mezrasında, yoğun kar nedeniyle yolların kapanması sonucu rahatsızlanan bir anne ve yeni doğan bebeğinın sağlık durumunda risk oluşması üzerine ambulans helikopter göreve çağrıldı.

Olay, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Bitlis Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen hava operasyonuyla sonuçlandırıldı. Hızlı ve titiz bir çalışma sonucu anne ve bebek güvenli şekilde alınarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ergene, yapılan açıklamada operasyonun tüm olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Ergene, başta Sayın Valimiz Ahmet Karakaya olmak üzere İl Özel İdaresi ekipleri, AFAD, görev yapan sağlık personeli ve hava ekibine teşekkür etti.

Hastanede tedavi altına alınan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde uzman hekimler tarafından takip ve tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

