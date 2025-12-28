DOLAR
Ağrı Diyadin'de Yoğun Kar Yağışı Trafik ve Esnafı Zorladı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı günlük yaşamı etkiledi; trafik aksadı, esnaf kar temizliği yapıyor, yetkililer tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:22
Ağrı Diyadin'de Yoğun Kar Yağışı Trafik ve Esnafı Zorladı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar hayatı olumsuz etkiledi

Gün boyu süren kar yağışı trafik ve esnafı zorladı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle ilçe merkezinde trafik zaman zaman aksadı. Karla kaplanan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçların düşük hızda seyretmek zorunda kaldığı gözlendi.

İlçe merkezindeki esnaflar da kendi imkânlarıyla harekete geçerek iş yerleri önündeki karları temizledi. Birçok dükkan sahibi, kaldırımlarda ve iş yerleri önünde kürekle yaptığı temizliklerle yayaların güvenliğini sağlayıp müşterilerin ulaşımlarını kolaylaştırmaya çalıştı. Temizlik çalışmaları gün boyu sürdü.

Esnaflardan Adem Yıldız ise, "Sabah saatlerinden bu yana kar aralıksız yağıyor. İş yerimizin önünü açık tutabilmek için sürekli kar küremek zorunda kalıyoruz. Hem vatandaşların kaymaması hem de müşterilerin rahatça gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

