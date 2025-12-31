DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

Erzurum'da Hayat Kurtaran Operasyon: 9 cm'lik Aort Anevrizması Başarıyla Tedavi Edildi

Atatürk Üniversitesi'nde 30 yaşındaki R.T.'de tespit edilen 9 cm'lik nadir aort anevrizması, Prof. Dr. Yahya Ünlü ve ekibinin acil operasyonuyla tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:27
Erzurum'da Hayat Kurtaran Operasyon: 9 cm'lik Aort Anevrizması Başarıyla Tedavi Edildi

Erzurum'da hayat kurtaran operasyon: 9 cm'lik aort anevrizması başarıyla tedavi edildi

Göğsünde baskı hissi şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne başvuran 30 yaşındaki R.T.'de, dünyada nadir görülen boyutta bir aort anevrizma kitlesi tespit edildi. Yapılan tetkikler, normalde 2,5-3 santim olan aort damar çapının yaklaşık 9 santime ulaştığını gösterdi; bu durum ani yırtılma nedeniyle hayati risk oluşturuyordu.

Operasyon ve tedavi ekibi

Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde Prof. Dr. Yahya Ünlü başkanlığında, ekip arkadaşları Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Uzm. Dr. Yasin Kılıç ve Araştırma Görevlisi Muhammed Çağrı Aykut tarafından hasta acilen ameliyata alındı. Yapılan cerrahi müdahale başarılı geçti ve hasta ani ölüm riskinden kurtarıldı.

İyileşme süreci ve taburcu

Başarılı operasyonun ardından yürütülen tedavi ve takibin ardından hasta, 7 günlük tedavi sürecinin sonunda problemsiz, şifa bulmuş olarak taburcu edildi. Erzurum'da gerçekleştirilen bu müdahale, nadir görülen aort anevrizmalarında hızlı teşhis ve deneyimli cerrahi ekibin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ERZURUM’DA AORT DAMARINDA DÜNYADA ÇOK NADİR GÖRÜLEN DEV ANEVRİZMA KİTLESİ AMELİYATLA TEDAVİ EDİLEN...

ERZURUM’DA AORT DAMARINDA DÜNYADA ÇOK NADİR GÖRÜLEN DEV ANEVRİZMA KİTLESİ AMELİYATLA TEDAVİ EDİLEN HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Duran: ’Türkiye Yüzyılı’ ile ’Terörsüz Türkiye’ hedefinde güven ve istikrarı güçlendireceğiz
2
Bolu'da Kar ve Buz Sarkıtları Hayatı Tehdit Ediyor
3
BUDO'da Hava Engeli: 1 Ocak 2026'da İki Sefer İptal
4
Erzurum'da Hayat Kurtaran Operasyon: 9 cm'lik Aort Anevrizması Başarıyla Tedavi Edildi
5
Dilovası Belediyesi karla mücadelede hazır: Ekipler sahada
6
Diyadin'de Kar Sevinci: Çocuklar Kardan Adam Yaptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları