Erzurum'da hayat kurtaran operasyon: 9 cm'lik aort anevrizması başarıyla tedavi edildi

Göğsünde baskı hissi şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne başvuran 30 yaşındaki R.T.'de, dünyada nadir görülen boyutta bir aort anevrizma kitlesi tespit edildi. Yapılan tetkikler, normalde 2,5-3 santim olan aort damar çapının yaklaşık 9 santime ulaştığını gösterdi; bu durum ani yırtılma nedeniyle hayati risk oluşturuyordu.

Operasyon ve tedavi ekibi

Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde Prof. Dr. Yahya Ünlü başkanlığında, ekip arkadaşları Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Uzm. Dr. Yasin Kılıç ve Araştırma Görevlisi Muhammed Çağrı Aykut tarafından hasta acilen ameliyata alındı. Yapılan cerrahi müdahale başarılı geçti ve hasta ani ölüm riskinden kurtarıldı.

İyileşme süreci ve taburcu

Başarılı operasyonun ardından yürütülen tedavi ve takibin ardından hasta, 7 günlük tedavi sürecinin sonunda problemsiz, şifa bulmuş olarak taburcu edildi. Erzurum'da gerçekleştirilen bu müdahale, nadir görülen aort anevrizmalarında hızlı teşhis ve deneyimli cerrahi ekibin önemini bir kez daha ortaya koydu.

