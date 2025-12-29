Kayseri'ye Müjde: Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB Onaylandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'ye yapılacak Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.

Toplantı ve katılımcılar

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı KAYSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve meclis üyeleri katıldı.

Büyüksimitci'nin değerlendirmesi

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Mehmet Büyüksimitci, küresel ve ulusal ekonomik koşullara değinerek şu ifadeleri kullandı: "Geride bıraktığımız 2025 yılı, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ezberlerin bozulduğu bir yıl oldu. Küresel ticaretin yavaşladığı, jeopolitik gerilimlerin enerji ve ham madde maliyetlerini tırmandırdığı bir süreçten geçtik. Ülkemizde ise enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası, sanayicimiz üzerinde ciddi bir finansal yük oluşturdu. Yüksek faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan daralma, işletme sermayesi ihtiyacımızı artırırken manevra alanımızı kısıtladı. Ancak Kayseri sanayicisi, bu toprakların ahilik kültüründen aldığı güçle; ‘durmak yok, yola devam’ dedi. Üretimi durdurmadık, istihdamı koruduk, ihracat bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaya devam ettik. KAYSO olarak biz de bu zor dönemde 2025 yılı boyunca eğitimden dijital dönüşüme kadar her alanda yanınızda olmaya gayret ettik."

Büyüksimitci, Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB için yapılan başvuru hakkında da, "Kayseri’nin sanayi tarihine altın harflerle yazılacak bir müjdeyi burada, bu kürsüden tekrar vurgulamak istiyorum. Şehrimizi yüksek teknoloji üretiminde dünyanın sayılı merkezlerinden biri yapacak olan Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Bakanlık başvurumuzu resmi olarak tamamladık. Bu proje, Kayseri’nin sadece mobilya veya çelik kapı ile değil, artık savunma sanayindeki yüksek teknolojisiyle de anılmasını sağlayacaktır. Bu stratejik adımın atılmasında, ilk günden itibaren vizyonuyla bizlere öncülük eden, bürokratik her engelde sanayicinin önünü bizzat açan Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e şahsım ve tüm meclisimiz adına özel olarak teşekkür ediyorum. Valim, bu şehrin sanayisine kattığınız bu değer, nesiller boyu hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'in müjdesi

Vali Gökmen Çiçek, OSB'nin Bakanlık onayını aldığını duyurarak, "Biraz önce Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ile ilgili Büyüksimitci başkanımız ‘başvuruyu tamamladık’ dedi. Aslında nezaket gösterdi. Asıl müjdenin büyüğünü kendisi verecekken, ‘valimiz söylesin’ dedi. Kayseri Sanayi Odası sadece başvuruyu tamamlamadı, Sanayi Odası Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB’nin bakanlıktan onayını aldı. Onay yazısı bugün geldi. Bu konuyu konuşmaya yeni başlamıştık. 5 yılda gelemezdik bu noktaya. Takip ve ısrarla bu noktaya geldik. İşte Sanayi Odası bu yüzden benim için güvenin merkezi" şeklinde konuştu.

Vali Çiçek ayrıca KAYSO'nun güvene vurgu yaparak, Erciyes OSB ile ilgili süreçte gösterilen çabayı, "Sanayi Odası’nın bu konudaki ısrarı, çabası ve gayreti olmasaydı başarmamızın imkanı yoktu" sözleriyle değerlendirdi.

