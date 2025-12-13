Bitlis'te Kaçarak Evlendiler: 14 Yıl Sonra Rüya Gibi Düğün

Hizan'da başlayan aşk Tatvan'da taçlandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde 14 yıl önce kaçarak evlenen Ayfer ve Kenan Durmaz çifti, 2 çocuklarıyla birlikte yıllardır içlerinde kalan düğün hayalini gerçekleştirdi.

Çift, evlenmelerinin ardından geçen 14 yıl sonunda evlilik yıl dönümlerinde düzenledikleri törenle eksiklerini tamamladı. Ailelerin barışmasının ardından eşine görkemli bir düğün sözü veren Kenan Durmaz, bu sözü yerine getirerek masalsı bir gece düzenledi.

Düğün, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Organizasyon işiyle uğraşan Kenan Durmaz, Bitlis ve çevre ilçelerinin yanı sıra Adana ve Mersin’den de davet ettiği yaklaşık 20 ses sanatçısı ve müzisyen ile etkinliği zenginleştirdi.

Salon dolup taşarken sahne alan sanatçılar gecenin coşkusunu yükseltti. Çiftin çocukları gecenin en dikkat çeken isimleri oldu: 5 yaşındaki kızlarını gelinlik, 11 yaşındaki oğullarını ise damatlıkla sahneye çıkararak sembolik bir kutlama gerçekleştirdiler. Aile, el ele pistte duygusal anlar yaşadı.

Salonun ortasında kurulan geniş alanda davetliler, sanatçıların canlı performansları eşliğinde uzun halay zincirleri oluşturdu. Başta Bitlis yöresine ait oyun havaları olmak üzere birçok hareketli parça çalındı. Durmaz çifti, aileleri ve misafirlerle birlikte dakikalarca halay çekerek 14 yılın telafisini yaptı; halay halkası ise salonu neredeyse tamamen sardı.

Kenan Durmaz şöyle konuştu: "O zamanlar imkânımız yoktu ama Ayfer’e bir gün çok güzel bir düğün yapacağıma söz vermiştim. Bugün o sözü tutmanın huzurunu yaşıyorum. Hem ailemiz hem dostlarımızla unutulmaz bir gece geçirdik, halaylarda hep birlikte eğlendik".

Gece, renkli sahne gösterileri, halaylar ve hareketli oyunlarla geç saatlere kadar sürdü. Durmaz çifti, 14 yıl aradan sonra gerçekleştirilen bu rüya gibi düğünle hem kendi hayallerini gerçekleştirdi hem de davetlere unutulmaz bir gece yaşattı.

