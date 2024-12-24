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Bitlis'te 'Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek' Konferansı Gerçekleştirildi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Malazgirt ve çevresindeki tarihi çalışmalar değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:03
Bitlis'te 'Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek' Konferansı Gerçekleştirildi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde 'Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek' Konferansı Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) gerçekleştirilen "Malazgirt'i yeniden keşfetmek" konulu konferansta, bölgede yürütülen bilimsel çalışmalar detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Malazgirt'in Tarihi Önemi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Malazgirt'in sadece kendi ismiyle değil, aynı zamanda Ahlat, Bitlis ve Muş illerini bütünleyerek bir tarihi alan oluşturduğunu vurguladı. Elmastaş, "Malazgirt, Anadolu'da 1000 yıl önce kardeşliğin tesis edildiği bir alanı ifade ediyor. Bu bölgenin önemi her geçen gün artıyor" dedi.

Yeni Nesillere Kardeşlik Vurgusu

Elmastaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenen etkinliklerin, bu tarihi olayın sadece geçmişle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Malazgirt'in Anadolu'daki 1000 yıllık kardeşliğin başlangıç noktası olarak algılanması ve böyle bir bilincin yeni nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Bölgenin Tarih Potansiyeli

Konferansta konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, bölgenin tarih açısından zengin bir maden niteliğinde olduğunu ifade ederek, "İklim ve fiziksel şartlardan dolayı yaz aylarında kazı çalışmalarını yapabiliyoruz. 5 yılda hiç çalışılmamış ve literatüre girmemiş onlarca höyük keşfettik. Bu da arkeologların 50-60 yıl boyunca kazı yapabileceği alanlar ortaya çıkardı" dedi.

Katılımcılar ve Plaket Töreni

Konferans, Elmastaş'ın Alican'a plaket vermesiyle sona erdi. Etkinliğe, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, BEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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