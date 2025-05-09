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Bitlis'te 'Orman Benim' Kampanyası Etkinliği Düzenlendi

Bitlis'te orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 15:55
Bitlis'te 'Orman Benim' Kampanyası Etkinliği Düzenlendi

Bitlis'te 'Orman Benim' Kampanyası Başarıyla Gerçekleştirildi

Bitlis'te, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında farkındalık artırmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Bitlis Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak ile birlikte birçok kurum amiri, öğretmen, öğrenci ve orman personeli bir araya gelerek çöp topladı.

Vali Karakaya'dan Önemli Mesajlar

Etkinlik sonunda bir konuşma yapan Vali Karakaya, "Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde bugün 'Orman Benim' etkinliği gerçekleştiriliyor. Orman yangınlarına yol açan atıkları temizlemek amacıyla toplamda 400 öğrencinin katılımıyla temizlik konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Karakaya, ormanların ülkenin süsleri ve akciğerleri olduğuna dikkat çekerek, "Çok uzun yıllar süren bir süreçte oluşan ormanlarımızı, anlık dalgınlık veya kirli bırakmamızdan kaynaklanan yangınlarla kaybetmemeliyiz. Ülkemizin geleceğine olan inancımız tam. Ormanlık alanlara ilgi sürekli artıyor ve artık ağacın değeri daha fazla biliniyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Bu kampanyaya katılan herkese teşekkür ediyorum, orman teşkilatımıza da yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bitlis'te, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla...

Bitlis'te, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi. Bitlis Kent Ormanı'nda yapılan etkinlikte, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak ile kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve orman personeli çöp topladı.

Bitlis'te, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla...

Bitlis'te, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi. Bitlis Kent Ormanı'nda yapılan etkinlikte, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak ile kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve orman personeli çöp topladı.

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