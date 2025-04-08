Bitlis'te Polisler Pastalı Sürprizle Karşılaştı

Güroymak'ta Eğlenceli Bir Sürpriz

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kavga ihbarı üzerine otogara giden polis ekipleri, esnafın kendileri için hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı. Bu unutulmaz an, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıldönümü dolayısıyla gerçekleşti.

Esnafın Duyarlılığı

Güroymak Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, esnafın bu özel gün için organizasyon yaptığı belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kavga ihbarı, polislerin otogara gelmesine neden olurken, bu durum esnafın sürprizini gerçekleştirmek için bir fırsat oluşturdu.

Vali'den Teşekkür Mesajı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sürpriz hazırlayan esnafa teşekkür etti. Vali Karakaya, "Bitlisli ve Güroymaklıların gönlüne giren polisimizi bu özel gününde unutmayan değerli hemşerilerimizi de tebrik ediyorum. Ancak, gerçek olmayan ihbarlardan kaçınılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Bütün Emniyet Teşkilatı'nın Polis Haftası kutlu olsun!