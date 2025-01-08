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Bitlis'te Sis ve Soğuk Hava Etkili Oluyor

Bitlis'te etkili olan sis ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Ağaçlarda kırağı oluştu ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:28
Bitlis'te Sis ve Soğuk Hava Etkili Oluyor

Bitlis'te Kışı Hissettiren Sis ve Soğuk Hava

Son günlerde Bitlis'te etkisini gösteren yoğun sis ve soğuk hava, özellikle ağaçlarda kırağı oluşumuna neden oldu. Kentteki kar yağışının ardından başlayan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemekte.

Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

Yoğun sis nedeniyle, Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Güroymak kara yollarında sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor. Görüş mesafesinin oldukça düşmesi, kazaların yaşanma riskini artırıyor.

Ağaçlar Kırağı İle Kaplandı

Soğuk hava şartları, bölgedeki ağaçlar ve bitkiler üzerinde de etkisini gösterdi. Ağaçlarda meydana gelen kırağı, kış aylarının sert geçtiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

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