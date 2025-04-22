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Bitlis'te Su Sporları Merkezi Temeli Atıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı; projeye destek veren yetkililer gençler için önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:01
Bitlis'te Su Sporları Merkezi Temeli Atıldı

Bitlis'in Ahlat İlçesinde Su Sporları Merkezi Temeli Atıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Van Gölü'ne kıyısı bulunan bölgede, yeni bir Su Sporları Merkezi temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Vali Ahmet Karakaya, bu merkezin sporculara hizmet vermesi ve gençlerin spor alanındaki başarısını artırması adına hayırlı olmasını diledi.

Van Gölü'nün Önemi Vurgulandı

Karakaya, Van Gölü'nün 430 kilometrelik kıyı şeridinin 240 kilometresinin Bitlis sınırlarında bulunduğunu belirtti ve bu kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Şehirlere ve insanlara hizmet etmek gerekiyor.” diyen Karakaya, projenin hayata geçmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Gençler ve Sporun Önemi

Vali Karakaya, “Gençlerimizin sadece derslerinde başarılı olmasıyla yetinemeyiz. Onların sporda da başarılı olmalarını, öz güvenle yetişmelerini önemsiyoruz.” sözleriyle genç sporculara destek verilmesinin önemine dikkat çekti. “Bu güzel tesisin, Ahlat'ımıza ayrı bir değer katacağına yürekten inanıyorum,” diyerek inşaatın hızla tamamlanmasını diledi.

Proje Detayları

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, projelerin üç etap olarak hayata geçirileceğini duyurdu. “Ahlat'ı cazibe merkezi haline getirecek projelerden birinin temel atma töreni için bir aradayız,” dedi. Yaklaşık 20 bin metrekare alanda inşa edilecek projede; kayıkhane, revir, spor salonları, mescit, duş ve giyim kabinleri, kafeterya ve teras gibi çeşitli tesisler yer alacak.

Tören Katılımcıları

Törene AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Kaymakam Batuhan Bingöl, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Su Sporları Merkezi temel atma töreni düzenlendi. Törene, Vali Ahmet...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Su Sporları Merkezi temel atma töreni düzenlendi. Törene, Vali Ahmet Karakaya (sol 5) da katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Su Sporları Merkezi temel atma töreni düzenlendi. Törene, Vali Ahmet...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Su Sporları Merkezi temel atma töreni düzenlendi. Törene, Vali Ahmet Karakaya (sol 5) da katıldı.

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