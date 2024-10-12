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Bitlis'te Termal Gölette Trajik Boğulma Olayı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde baba ve oğlu, termal suyun oluşturduğu gölette boğuldu. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 16:40
Bitlis'te Termal Gölette Trajik Boğulma Olayı

Bitlis'te Trajik Bir Olay

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan bir kaplıca alanında meydana gelen üzücü bir olayda, termal suyun oluşturduğu gölete giren bir baba ve oğlu boğuldu. Muş'un Kırköy beldesinde yaşayan Cuma Bayri (42) ve 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri, akrabalarıyla birlikte Budaklı kaplıcasını ziyaret etti.

Olayın Gelişimi

Kaplıcada bir süre vakit geçiren baba ve oğlu, gölete girdikten sonra kayboldu. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine hemen yardım çağrısında bulunuldu. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Yardım ekipleri, Cuma Bayri'yi yakınlarının sudan çıkardığı sırada olay yerine ulaştı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Bayri, Güroymak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. AFAD dalgıç ekipleri ise 45 dakikayı bulan özverili bir çalışma sonucunda İsmail Bayri'nin cansız bedenine ulaştı.

Cenaze İşlemleri

Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin yapılması için Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, aile ve bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

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