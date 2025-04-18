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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 297 Gram Ele Geçirildi

Bitlis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:14
Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 297 Gram Ele Geçirildi

Bitlis merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ahlat ve Hizan ilçelerinde yapılan operasyon sonucu 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Ahlat ve Tatvan cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik önemli bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Özel harekat timlerinin desteği ile 16 Nisan'da kent merkezi ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, şüpheli şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üst aramalarında toplamda 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ve 770 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca, 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Bitlis merkezli Ahlat ve Hizan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 297 gram...

Bitlis merkezli Ahlat ve Hizan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

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