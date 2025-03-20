Bitlis'te Yasa Dışı Keklik Avına 64 Bin Lira Ceza

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü Ahlat Şube Şefliği, yasa dışı keklik avlayan bir kişiye 64 bin 855 lira ceza uyguladı.

DKMP Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tatvan ilçesindeki Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 18 Mart tarihinde yol kontrolü esnasında bir araçta 4 adet kınalı keklik yakaladı.

Yapılan bilgilendirme üzerine, kontrol noktasına giden DKMP Ahlat Şube Şefliği görevlileri, yasa dışı av yaptığı tespit edilen kişiye gerekli cezayı kesti. Keklikler ise muhafaza altına alındı.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü Ahlat Şube Şefliğince, yasa dışı keklik avlayan kişiye 64 bin 855 lira ceza uygulandı. Keklikler muhafaza altına alındı.