Bitlis'te Yasa Dışı Keklik Avına 64 Bin Lira Ceza

Bitlis'te yasa dışı keklik avlayan bir kişiye 64 bin 855 lira ceza kesildi ve keklikler korunmaya alındı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:41
Bitlis'te Yasa Dışı Keklik Avına 64 Bin Lira Ceza

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü Ahlat Şube Şefliği, yasa dışı keklik avlayan bir kişiye 64 bin 855 lira ceza uyguladı.

DKMP Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tatvan ilçesindeki Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 18 Mart tarihinde yol kontrolü esnasında bir araçta 4 adet kınalı keklik yakaladı.

Yapılan bilgilendirme üzerine, kontrol noktasına giden DKMP Ahlat Şube Şefliği görevlileri, yasa dışı av yaptığı tespit edilen kişiye gerekli cezayı kesti. Keklikler ise muhafaza altına alındı.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü Ahlat Şube Şefliğince, yasa dışı keklik...

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü Ahlat Şube Şefliğince, yasa dışı keklik avlayan kişiye 64 bin 855 lira ceza uygulandı. Keklikler muhafaza altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollywood'da 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Gala Coşkusu
2
Sinop'ta Kız Öğrencilere Savunma Sporları Eğitimi ile Şiddete Karşı Farkındalık Projesi
3
Gümüşhane'de Tırın Üzerine Düşen Kaya Parçası Sürücüyü Yaraladı
4
Kuzey Makedonya'daki Yangında Yaralanan 3 Kişi İstanbul'a Ulaştırıldı
5
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
6
Çanakkale Boğazı'ndaki Tanker Kurtarıldı: Kolin-2 Güvenle Limana İkmal Edildi
7
Filistin: İsrail Ateşkesi 1000 Kez İhlal Etti

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!