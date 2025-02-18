Bitlis'te Zihinsel Engelli Öğrencilerden Kahvaltı Hazırlama Etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi'nde zihinsel engelli öğrenciler, kahvaltı hazırlamak için mutfakta hünerlerini sergiledi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:38
Bitlis'te Zihinsel Engelli Öğrencilerden Kahvaltı Hazırlama Etkinliği

Bitlis'te Zihinsel Engelli Öğrencilerden Kahvaltı Hazırlama Etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen anlamlı etkinlikte, 20 hafif zihinsel engelli öğrenci, Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağında kahvaltı hazırladı.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Birimi ve Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından hayata geçirilen "Özel Bireyler İçin Toplumsal Bütünleşme Projesi" İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, engelli bireyler için gastronomi mutfağında keyifli bir etkinlik düzenlendi. Katılımcılar, gastronomi öğrencileriyle birlikte şef önlüğü giyerek kahvaltı hazırlama deneyimi yaşadılar.

Dernek Başkanı Neslihan Akdemir, proje hakkında bilgi vererek, "Proje kapsamında hafif düzeyde engelliler için kahvaltı hazırlama programı düzenledik. Çok mutluyuz. Onlara fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini görmek harika. Öğrencilerimiz 141 saatlik basit kahvaltı hazırlama eğitiminden geçti. Amacımız, onlara keyifli anlar yaşatmak ve fırsat eşitliği sağlamaktı. İlk başta tereddüt ettiler, ancak şimdi gülümsemeleri yüzlerinden eksik olmuyor," ifadelerini kullandı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Osman Keskin ise, "Amacımız öğrencilere öz güven kazandıracak etkinlikler tasarlamak. Bugün bu etkinliğimizin finalini yaptık. Gerçekten çok keyifli geçti," şeklinde konuştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 20 hafif zihinsel engelli, Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 20 hafif zihinsel engelli, Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağında kahvaltı hazırladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 20 hafif zihinsel engelli, Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 20 hafif zihinsel engelli, Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağında kahvaltı hazırladı.

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