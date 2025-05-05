Bitlis, Uluslararası Film Festivaline Ev Sahipliği Yapacak

Bitlis, Uluslararası Bir Film Festivaline Ev Sahipliği Yapacak

Bitlis, 9-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali ile sinema dünyasından birçok ünlü ismi ağırlamaya hazırlanıyor. Bu festival, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak adına önemli bir fırsat sunacak.

Festival Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

Festival öncesinde, Bitlis Eğitim ve Tanıtıma Vakfı (BETAV) bünyesinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, festival danışmanı Kadir Köstekçi ve diğer yetkililer katıldı. Vali Karakaya, Bitlis'in tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarıldığını ve kentteki restorasyon çalışmalarının turistlerin ilgisini artıracağını vurguladı.

Bitlis’in Potansiyeli ve Festivale Katılan İsimler

Vali Karakaya, Bitlis'in film ve dizi platoları için uygun bir yer olduğunu belirterek, “Bu festival, şehrimizin tanıtımına katkı sunacaktır” ifadelerinde bulundu. Belediye Başkanı Tanğlay ise festivalin şehir için faydalı olacağını ve bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini açıkladı. Festival danışmanı Köstekçi, Bitlis’te filme uygun birçok hikaye olduğunu ve tarihi zenginliklerin bu projelerde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Festivalin Açılışı ve Katılımcılar

Festival koordinatörü Hakan Torun Oral ise, Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde 9 Mayıs’ta yapılacak festivalin açılışının heyecan verici olduğunu belirtti. Toplantıya, Vali Yardımcıları, Emniyet Müdürü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılarak destek verdiler.

Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali, yalnızca sinema alanında değil, kentin turizm ve kültürel tanıtımında da önemli bir rol oynayacak.

Bitlis, ilk kez düzenlenecek "Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali" ile sinema dünyasından isimleri ağırlayacak. Kentte 9-11 Mayıs'ta uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesel kategorilerinde yapılacak festival öncesinde Bitlis Eğitim ve Tanıtıma Vakfı'nda (BETAV) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis, ilk kez düzenlenecek "Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali" ile sinema dünyasından isimleri ağırlayacak. Kentte 9-11 Mayıs'ta uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesel kategorilerinde yapılacak festival öncesinde Bitlis Eğitim ve Tanıtıma Vakfı'nda (BETAV) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.