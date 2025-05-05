DOLAR
38,56 0,04%
EURO
43,62 -0,07%
ALTIN
4.114,71 -2,44%
BITCOIN
3.656.741,37 0,91%

Bitlis, Uluslararası Film Festivaline Ev Sahipliği Yapacak

Bitlis, 9-11 Mayıs'ta düzenlenecek Beşminare Uluslararası Film Festivali ile sinema dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 21:27
Bitlis, Uluslararası Film Festivaline Ev Sahipliği Yapacak

Bitlis, Uluslararası Bir Film Festivaline Ev Sahipliği Yapacak

Bitlis, 9-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali ile sinema dünyasından birçok ünlü ismi ağırlamaya hazırlanıyor. Bu festival, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak adına önemli bir fırsat sunacak.

Festival Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

Festival öncesinde, Bitlis Eğitim ve Tanıtıma Vakfı (BETAV) bünyesinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, festival danışmanı Kadir Köstekçi ve diğer yetkililer katıldı. Vali Karakaya, Bitlis'in tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarıldığını ve kentteki restorasyon çalışmalarının turistlerin ilgisini artıracağını vurguladı.

Bitlis’in Potansiyeli ve Festivale Katılan İsimler

Vali Karakaya, Bitlis'in film ve dizi platoları için uygun bir yer olduğunu belirterek, “Bu festival, şehrimizin tanıtımına katkı sunacaktır” ifadelerinde bulundu. Belediye Başkanı Tanğlay ise festivalin şehir için faydalı olacağını ve bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini açıkladı. Festival danışmanı Köstekçi, Bitlis’te filme uygun birçok hikaye olduğunu ve tarihi zenginliklerin bu projelerde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Festivalin Açılışı ve Katılımcılar

Festival koordinatörü Hakan Torun Oral ise, Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde 9 Mayıs’ta yapılacak festivalin açılışının heyecan verici olduğunu belirtti. Toplantıya, Vali Yardımcıları, Emniyet Müdürü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılarak destek verdiler.

Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali, yalnızca sinema alanında değil, kentin turizm ve kültürel tanıtımında da önemli bir rol oynayacak.

Bitlis, ilk kez düzenlenecek "Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali" ile sinema dünyasından...

Bitlis, ilk kez düzenlenecek "Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali" ile sinema dünyasından isimleri ağırlayacak. Kentte 9-11 Mayıs'ta uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesel kategorilerinde yapılacak festival öncesinde Bitlis Eğitim ve Tanıtıma Vakfı'nda (BETAV) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis, ilk kez düzenlenecek "Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali" ile sinema dünyasından...

Bitlis, ilk kez düzenlenecek "Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali" ile sinema dünyasından isimleri ağırlayacak. Kentte 9-11 Mayıs'ta uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesel kategorilerinde yapılacak festival öncesinde Bitlis Eğitim ve Tanıtıma Vakfı'nda (BETAV) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Mayıs Bilardo Turnuvası Samsun'da Coşkuyla Başladı
2
Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
3
Vagon Sahne Projesi: Tiyatronun Anadolu Yolculuğu Başladı
4
Balıkesir'de Kereste Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
5
05.05.2025 Tarihinde Evlilik Dalgası: Eskişehir ve Çanakkale'de Nikahlar Başladı
6
Diyarbakır'da 5. Çermik Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
7
Yozgat'ta 05.05.2025 Nikah Gününde Yoğunluk Oluştu

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı