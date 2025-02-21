Bitlis Valisi Karakaya, Karla Mücadele Ekiplerine Tatlı İkramında Bulundu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bu hafta kentte etkili olan kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarının açılması için mücadele eden ekipleri ziyaret etti. Vali Karakaya, çalışmalara katılan ekiplere tatlı ikramında bulunarak moral verdi.

Bitlis'te 3 gündür aralıklarla süren kar yağışı sonucunda, kent genelinde 306 köy yolu ulaşıma kapandı. Bu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Vali Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Değirmenaltı ve Güroymak ilçesi Yazıkonak köyü yollarında çalışan ekiplere destek ziyaretinde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karakaya, karla mücadelede görevli personele tatlı ikram etti. Vali, mahalleler, köyler ve ana caddelerin kar temizliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığını belirten Karakaya, "Kar yağışı önceki gün başladı. Mahalle aralarında belediye ekiplerimiz çalışma yapıyor. İki günde 50 santimetrenin üzerinde kar yağdı. Kırsal bölgelerde ise bu miktar daha yüksek. Bu çerçevede 10 şantiyede 70 iş makinesi ve 100 civarında personel ile sahadayız. Pazartesi gününe kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Daha sonra yollarda tuzlama çalışmaları yürüten Karayolları ekiplerini ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğini ziyaret eden Karakaya, "Yolda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olma konusunda devletimizin eli, kolu oluyorsunuz. Hem sizlerin hem de Karayolları ekiplerinin çalışmaları çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Bitlis'te 3 gündür aralıklarla süren kar nedeniyle kent genelinde kapanan 306 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Bitlis'te 3 gündür aralıklarla süren kar nedeniyle kent genelinde kapanan 306 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.