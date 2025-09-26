Bitlis ve İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Operasyonun kapsamı ve koordinasyonu

Tatvan ve Güroymak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, özel harekat polislerinin desteğiyle Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İzmir'de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen maddeler ve gözaltılar

Operasyonda 54 gram eroin, peçeteye emdirilmiş 813 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 13 parça halinde 87 gram sentetik uyuşturucu, 124 gram esrar ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Dosya kapsamında ayrıca 33 kişiye "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.