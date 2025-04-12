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Bitlis ve Muş'ta Kar Yağışı 74 Köy Yolunu Kapattı

Bitlis ve Muş'ta etkili kar yağışı, 74 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ekipler, yolları açmak için çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 12:36
Bitlis ve Muş'ta Kar Yağışı 74 Köy Yolunu Kapattı

Bitlis ve Muş'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda büyük aksamalara yol açtı. 74 köy yolunun kapandığı bu bölgelerde, il özel idaresi ve belediye ekipleri acil çalışmalara başlamış durumda.

Bitlis'te Kar etkisi

Bitlis'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ederek şehri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde artan kar kalınlığı, 60 köy yolunun ulaşıma kapalı olmasına sebep oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak amacıyla yoğun bir çalışma sürecine girdi.

Muş'taki Durum

Muş'ta ise sabah saatlerinde başlayan kar, kentin genelinde tesirini sürdürmeye devam ediyor. Bu durum, 14 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yollarda çalışmaların başlatıldığını ve vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacaklarını vurguladı.

Yerel halk da, evlerinin önündeki kar birikintilerini temizleme çalışmalarına katılmakta.

Bitlis'te gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Bitlis'te gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Bitlis'te gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Bitlis'te gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent beyaza büründü.

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