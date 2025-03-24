Bitlisli Arıcılar Yaylalara Çıkmaya Hazırlanıyor

Hizan'daki Arıcılar Yayla Yolculuğuna Hazır

Bitlis'in Hizan ilçesinde arıcılar, havanın ısınmasıyla birlikte zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkmak için hazırlıklara başladı. Sonbaharda Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden dönen arıcılar, kış boyunca Hizan’da kalan arılarını yaylalara götürmek için gün sayıyor.

Yaz mevsiminde yaylalarda kaliteli bal üretmeyi hedefleyen arıcılar, öncelikle kovan bakım ve temizlik işlemlerini tamamlıyor. Yüksek kesimlerdeki kar örtüsünün kalkmasını bekleyen üreticiler, bu sezon elde edecekleri prolin değeri yüksek bal ile ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, bu yıl mart ayındaki sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olduğunu belirtti. Ekinci, “Kovan temizliği ve kek verme hazırlıkları yapıyoruz. Batı ve güney bölgelerinden arıcılarımız ilçemize gelmeye başladı. Hazırlıklarımızın ardından, mayıs ayı ortalarında yaylaya çıkacağız.” dedi.

Paketli kovanların bakımının yapılarak petek çerçevelerinin değiştirildiğini aktaran Ekinci, “Kara kovanlarımızda ise peteklerin çıkarılmasından sonra sezona hazırlanıyoruz. 3 bin rakıma yakın yaylalara çıkmak zorundayız; çünkü burada kimyasallardan uzak, bakir bir doğa var.” diye ekledi.

Arıların Bakımı Önemli

İlçede 5 yıldır arıcılık yapan İzzettin Kaplan, sıcaklığın artmasıyla karların eridiğine dikkat çekti. Kaplan, “Yazın arıları yaylaya götürmek için hazırlıklarımız sürüyor. Petekleri ve balları çıkarıyoruz. Arıların beslenmesi için bal ve ek olarak şerbet veriyoruz. Yaklaşık 1-1,5 ay içinde kovanları yaylaya götüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Arıcılıkta 14 yılını dolduran Necati Yaman ise kovanların bakımına başladıklarını belirtti ve, “Bakım yapmazsan verim alamazsın. 10 ila 20 Mayıs arasında yaylaya çıkmayı planlıyoruz.” diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki arıcılar, havanın ısınmayla zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya hazırlanıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki arıcılar, havanın ısınmayla zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya hazırlanıyor.