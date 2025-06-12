DOLAR
39,38 -0,16%
EURO
45,66 -0,01%
ALTIN
4.285,72 -0,07%
BITCOIN
4.174.888,7 -0,07%

Blaundos Antik Kenti'nde 2025 Kazı Sezonu Resmen Başladı

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu törenle başladı. Vali Naci Aktaş, kazıların kültürel mirasa katkı sağlayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 20:02
Blaundos Antik Kenti'nde 2025 Kazı Sezonu Resmen Başladı

Blaundos Antik Kenti'nde 2025 Kazı Sezonu Resmen Başladı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bulunan Blaundos Antik Kenti'nde, 2025 yılı kazı sezonu görkemli bir törenle açıldı. Kazı sezonunun başlama törenine Uşak Valisi Naci Aktaş ev sahipliği yaptı.

Vali Aktaş, antik kentin çeşitli alanlarını gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar'dan yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Törende, Vali Aktaş tarafından vurulan ilk kazma ile yeni kazı sezonu resmen başladı.

Kazı Çalışmaları ve Hedefler

Vali Aktaş, kazı çalışmalarının 2018 yılında başladığını hatırlatarak, bu yılki kazıların kuzey tapınağı, stadyum ve sütunlu cadde gibi önemli alanlarda gerçekleştirileceğini açıkladı. Aktaş, projenin amacını, "Hem ülkemizin hem de şehrimizin kültürel varlıklarını gün yüzüne çıkarmak, aynı zamanda ilimizin turistik ve kültürel potansiyelini artırmak" şeklinde özetledi.

Kazı çalışmalarına 20 kişilik bir ekibin katılacağını belirten Aktaş, yerli ve yabancı turistler için alanın cazibesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, kazı sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, kazasız bir sezon diledi.

Önemli Katılımlar ve Güvenlik Önlemleri

Programda yer alan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, yeni kazı sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, Blaundos Antik Kenti'nin Uşak'ın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Vali Aktaş, antik kentteki eserlerin ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla hizmete açılan jandarma denetim noktasının da açılışını gerçekleştirdi. Programa ayrıca İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan ve Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da katıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Blaundos Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı. Uşak Valisi Naci...

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Blaundos Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı. Uşak Valisi Naci Aktaş'ın (sağ4) katılımıyla antik kentte program düzenlendi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Blaundos Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı. Uşak Valisi Naci...

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Blaundos Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı. Uşak Valisi Naci Aktaş'ın (sağ4) katılımıyla antik kentte program düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Silah Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
2
Blinken, Gazze Ateşkesine Mısır'ın Katkısı İçin Teşekkür Etti
3
İsrail'in Gazze Saldırılarında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı
5
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de Futbol Maçı Yaptı
6
BM Genel Kurulu, Gazze İçin Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talebini Kabul Etti
7
Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!