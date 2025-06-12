Blaundos Antik Kenti'nde 2025 Kazı Sezonu Resmen Başladı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bulunan Blaundos Antik Kenti'nde, 2025 yılı kazı sezonu görkemli bir törenle açıldı. Kazı sezonunun başlama törenine Uşak Valisi Naci Aktaş ev sahipliği yaptı.

Vali Aktaş, antik kentin çeşitli alanlarını gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar'dan yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Törende, Vali Aktaş tarafından vurulan ilk kazma ile yeni kazı sezonu resmen başladı.

Kazı Çalışmaları ve Hedefler

Vali Aktaş, kazı çalışmalarının 2018 yılında başladığını hatırlatarak, bu yılki kazıların kuzey tapınağı, stadyum ve sütunlu cadde gibi önemli alanlarda gerçekleştirileceğini açıkladı. Aktaş, projenin amacını, "Hem ülkemizin hem de şehrimizin kültürel varlıklarını gün yüzüne çıkarmak, aynı zamanda ilimizin turistik ve kültürel potansiyelini artırmak" şeklinde özetledi.

Kazı çalışmalarına 20 kişilik bir ekibin katılacağını belirten Aktaş, yerli ve yabancı turistler için alanın cazibesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, kazı sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, kazasız bir sezon diledi.

Önemli Katılımlar ve Güvenlik Önlemleri

Programda yer alan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, yeni kazı sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, Blaundos Antik Kenti'nin Uşak'ın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Vali Aktaş, antik kentteki eserlerin ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla hizmete açılan jandarma denetim noktasının da açılışını gerçekleştirdi. Programa ayrıca İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan ve Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da katıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Blaundos Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı. Uşak Valisi Naci Aktaş'ın (sağ4) katılımıyla antik kentte program düzenlendi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Blaundos Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı. Uşak Valisi Naci Aktaş'ın (sağ4) katılımıyla antik kentte program düzenlendi.