Blinken, 11. Kez Orta Doğu'ya Seyahat Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Yeni Bir Orta Doğu Ziyareti Yapacak

Antony Blinken, Gazze'deki ateşkes ve Lübnan meseleleriyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Orta Doğu'ya 11. kez gitmeye hazırlanıyor. Bu ziyaret, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in başlattığı saldırıların ardından gerçekleşecek.

Bakanlığın Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın planlanan ziyaretine dair bilgi verdi. Miller, Blinken'ın hangi ülkelere gideceği hakkında detay vermeden, bakanın programının Gazze'deki ateşkes ve Lübnan konuları üzerine yoğunlaşacağını belirtti.

Başkan Biden’ın Açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ekim tarihinde yaptığı bir açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili "Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Bu beyanatın ardından Blinken'ın İsrail'e gideceği bilgisi paylaşıldı.

Önceki Ziyaretler

Antony Blinken, 17 Eylül'de Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirmek amacıyla Mısır'ı ziyaret etmişti. Bu seyahat ile birlikte Blinken, bölgedeki krizin çözümü için uluslararası diplomatik çabalara öncülük etmeye devam ediyor.