Blinken, Avrupa ile Suriye, Lübnan ve Gazze'yi Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avrupa mevkidaşlarıyla Suriye, Lübnan ve Gazze'deki durumları değerlendirerek insan hakları vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:47
Blinken, Avrupa ile Suriye, Lübnan ve Gazze'yi Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Kritik Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa ülkelerinden bazı mevkidaşları ve diplomatlarla Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan'daki çatışmaların sona ermesi ve Gazze'deki savaşın bitirilmesi konularını ele aldı.

Roma'da Bir Araya Geldiler

Üst düzey diplomatik görüşme, İtalya'nın başkenti Roma'da, Transatlantik Beşlisi (Quint) olarak bilinen ülkelerin dışişleri bakanları ve diplomatlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Alman ile Fransız diplomatlar katıldı.

Suriye'de Geçiş Dönemi ve İnsani Önlemler

Toplantıda, Suriye'deki geçiş dönemi ve bölgenin istikrarına ilişkin durum değerlendirilerek, Baas rejiminin çöküşü'nün ardından gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Suriye'de sivillerin ve insan haklarının korunması için uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde önlemler alınmasının önemine değinildi.

Lübnan ve Gazze Üzerine Önemli Vurgular

Toplantıda aynı zamanda Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve çatışmasızlık ortamının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiği görüşleri paylaşıldı. Gazze'de ise savaşın sona erdirilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması yönünde anlaşmaya varıldı.

Quint grubu, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan beş büyük Batı ülkesinin oluşturduğu transatlantik işbirliği mekanizması olarak dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı 25 Mayıs'ta Yapılacak!
2
Muş'ta Doktorlardan AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
3
Bursa'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Kazada Rapor Bekleniyor
4
Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
5
Güney Kore'de Başbakan Yardımcısının İstifa Süreci: Güvenlik Şefi Park Jong-joon Görevden Ayrıldı
6
Bakan Işıkhan: İş İstatistikleri ve İstihdamda Artış
7
Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın Açıklamalarına Yanıt Verdi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!