Blinken, Avrupa ile Suriye, Lübnan ve Gazze'yi Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Kritik Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa ülkelerinden bazı mevkidaşları ve diplomatlarla Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan'daki çatışmaların sona ermesi ve Gazze'deki savaşın bitirilmesi konularını ele aldı.

Roma'da Bir Araya Geldiler

Üst düzey diplomatik görüşme, İtalya'nın başkenti Roma'da, Transatlantik Beşlisi (Quint) olarak bilinen ülkelerin dışişleri bakanları ve diplomatlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Alman ile Fransız diplomatlar katıldı.

Suriye'de Geçiş Dönemi ve İnsani Önlemler

Toplantıda, Suriye'deki geçiş dönemi ve bölgenin istikrarına ilişkin durum değerlendirilerek, Baas rejiminin çöküşü'nün ardından gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Suriye'de sivillerin ve insan haklarının korunması için uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde önlemler alınmasının önemine değinildi.

Lübnan ve Gazze Üzerine Önemli Vurgular

Toplantıda aynı zamanda Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve çatışmasızlık ortamının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiği görüşleri paylaşıldı. Gazze'de ise savaşın sona erdirilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması yönünde anlaşmaya varıldı.

Quint grubu, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan beş büyük Batı ülkesinin oluşturduğu transatlantik işbirliği mekanizması olarak dikkat çekiyor.