Blinken, Avrupalı Mevkidaşlarıyla Suriye Gündemi İçin Roma'da Buluşacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Roma'da Suriye Gündemi Üzerine Görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri bakanlarıyla Roma'da bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın İtalya ve Vatikan'a yapacağı resmi ziyaret kapsamında Avrupa'daki mevkidaşlarıyla bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

İtalya'nın 9 Ocak'ta ev sahipliği yapacağı toplantıya ABD ve ev sahibi ülke dışında, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları da katılacak.

Toplantının başlıca gündemi, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra, 19 Aralık'ta İran'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın durumu hakkında fikir alışverişinde bulunmak olarak belirlendi.

İtalyan Bakan'dan Pozitif Açıklama

İtalyan basınında çıktığı haberlere göre, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, katıldığı diplomatlar konferansında, "(Suriye'de) İlk olumlu sinyallerin somut olumlu sinyallere dönüşmesini umuyoruz" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

ABD ve Avrupa'nın Diplomatik Adımları

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Esed rejiminin devrilmesini memnuniyetle karşılayarak, Suriye'de dostluk ilişkileri kurmaya yönelik adımlar atıyor. İki taraf da Suriye'de tüm azınlıkları kapsayan, demokratik ve insan haklarına saygılı bir hükümetin kurulması yönündeki desteklerini vurguladı.

Bu doğrultuda, ABD ve Avrupa'nın Şam'a resmi ziyaretler gerçekleştirdiği ve diplomatik temaslarını yeniden başlattığı bilgisi de yer aldı. ABD heyetinin, 20 Aralık'ta Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşme, Esed rejiminin yıkılmasından sonraki ilk resmi ziyaret olarak kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyet, geçtiğimiz hafta yine Şam'da ikinci temaslarda bulundu.

Benzer şekilde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 17 Aralık'ta Şam'da AB temsilciliğini yeniden açacaklarını ve ülkenin yeniden inşası ile geçiş sürecinde bölgesel ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.

Son olarak, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, AB’yi temsilen Şam'da görüşmek üzere bir araya gelirken, Fransa hükümetinden yapılan açıklamada Suriye’de özgür, egemen ve saygın bir devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyecekleri bildirildi. Ayrıca, ABD'nin Suriye'de geçiş sürecine destek vermek amacıyla uygulanmakta olan insani yardımlar üzerindeki yaptırımları hafifleteceği açıklandı.