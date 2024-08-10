Blinken'den Orta Doğu Gerilim İfadeleri

Orta Doğu'da Gerilim ve Diplomasi Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki artan gerilimin tarafların yararına olmadığını belirtti.

Gerilimi Tırmandırmanın Zararı

ABD Dışişleri Bakanlığından yayımlanan bir açıklamaya göre, Blinken, görüşmede bölgedeki son gelişmeleri masaya yatırdı. Blinken, İsrail'e olan desteklerini yineleyerek, gerilimin tırmandırılmasının “hiçbir tarafın yararına olmadığını” ifade etti.

Ateşkes ve İkili İlişkiler Üzerine Vurgu

Fortmally, Gazze'de ateşkes sağlanmasının önemi üzerinde duran Blinken, ayrıca İsrail ve Lübnan arasında diplomatik çözüm bulunmasının gerekliliğini vurguladı.

Bölgedeki Tansiyon Artışı

Son günlerde, İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın önemli komutanlarından Fuad Şükür'e gerçekleştirdiği hava saldırısı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ile birlikte tansiyonu artırdı. İran ve Lübnan Hizbullahı, bu suikasttan İsrail'i sorumlu tutarak, karşılık verme tehditlerinde bulundu.